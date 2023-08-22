Sabah 9:34'den beri Nevşehir'in üzerinde daire çizen "NATO12" kodlu uçak merak konusu oldu. Vatandaşlar internette özellikle araştırıyor Nevşehir'in üstünde uçan uçak ne? Nevşehir'in üzerinde daire çizen uçak ne uçağı? İşte konu hakkında detaylar…

Lüksemburg'a ait "NATO12" kodlu Nato uçağı merak konusu oldu. Bahsi geçen uçak saat 9.34'den bu yana Nevşehir'in üzerinde daire çiziyor. Saatte 619 km/saat hızla uçan uçak ilgileri üzerine topladı. Nevşehir'in üstünde uçan uçak ne? Nevşehir'in üzerinde daire çizen uçak ne uçağı? İşte konu hakkında bilgiler…

NEVŞEHİR'İN ÜSTÜNDE UÇAN UÇAK NE?

Sabah saat 9.34'den bu yana Nevşehir üzerinde "NATO12" kodlu bir uçak daire çiziyor. NATO12 uçağı Konya Havalimanı'ndan havalandı ve Nevşehir'e doğru uçuşunu sürdürdü. Sosyal medyada ilgileri üzerine toplayan uçağın neden Nevşehir'in üzerinde daire çizdiği merak konusu oldu. NATO12 uçağı Lüksemburg'a ait bir uçak olarak biliniyor. Yerden 9449 metre yüksekten seyreden uçak saatte 619 km/saat olarak ilerliyor. Uçak modeli Boeing E-3A Sentry olarak kayda geçerken uçağın varış yeri belli değil. Yetkililerden uçak hakkında açıklama gelmezken Nato'ya ait bir tatbikat uçağı olduğu tahmin ediliyor.

NEVŞEHİR'İN ÜZERİNDE DAİRE ÇİZEN UÇAK NE UÇAĞI?

Bugünden beri saat 9:34'ten bu yana Nevşehir semalarında "NATO12" kodlu bir uçak dikkat çekici bir daire çiziyor. Konya Havalimanı'ndan kalkan NATO12 uçağı, Nevşehir istikametine doğru uçuşunu sürdürüyor. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi uyandıran bu uçağın Nevşehir semalarında niçin daire çizdiği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. NATO12 uçağı, Lüksemburg'a ait bir hava aracı olarak bilinmekte olup, uçak toplamda 9.449 metre yükseklikte seyir yapıp saatte 619 km hızla ilerliyor. Boeing E-3A Sentry modeli olan bu uçak için varış noktası şu an için netlik kazanmamış durumda. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığından, bu uçağın Nato'ya ait bir tatbikat uçağı olabileceği düşünülmektedir.

Uçağı Flight Radar sitesi üzerinden buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.