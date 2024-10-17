Üye Girişi
Haberler

Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!

Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Ekim'de Nevşehir'de hava durumu merak konusu. Nevşehir'de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nevşehir'de 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Nevşehir hava durumu nedir?

Nevşehir hava durumu ve bugün Nevşehir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Ekim Nevşehir hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

17 EKİM NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir şehrinde 17 Ekim 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 18 Ekim 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Ekim 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek. 20 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!

HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Hava Durumu Nevşehir Yaşam

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kara kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu! Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Liam Payne neden intihar etti? Konya hava durumu 17 Ekim | Bugün Konya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Konya'da 15 günlük hava durumu! Liam Payne kaç yaşındaydı? Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TBMM personel alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.