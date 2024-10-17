Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!

Nevşehir hava durumu ve bugün Nevşehir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Ekim Nevşehir hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

17 EKİM NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir şehrinde 17 Ekim 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 18 Ekim 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Ekim 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek. 20 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

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