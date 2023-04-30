Nevşehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Nevşehir deprem oldu mu? Sorusu, Nevşehir'de meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Nevşehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Nevşehir depremleri! 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Nevşehir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Nevşehir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Nevşehir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Nevşehir depremleri! 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

NEVŞEHİR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Nevşehir 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL