Nevşehir'de otomobil refüje devrildi, 2 kişi yaralandı

NEVŞEHİR'de, otomobilin refüje devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Ömer D. idaresindeki 38 LA 263 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Haydar D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.