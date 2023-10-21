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Nevşehir'de otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki kişi hastaneye kaldırıldı.