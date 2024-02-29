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Nevşehir'de Otobüs Denetimi: Kural İhlali Yapmayan Şoföre Teşekkür

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Nevşehir'de şehirlerarası otobüslerde yapılan sivil denetimde kural ihlali yapmayan bir otobüs şoförüne teşekkür edildi. Yolcular da alkışlarla karşılık verdi. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Nevşehir'de ajanlı otobüs denetimi

Kural ihlali yapmayan otobüs şoförüne teşekkür

NEVŞEHİR - Nevşehir'de şehirlerarası otobüslerde sivil denetim yapan trafik polisi, yolculuk boyunca kural ihlali yapmayan sürücüye teşekkür edince, yolcular da alkışlarla karşılık verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın talimatları ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürekli olarak denetlenmesi ve araç sürücüleri üzerinde 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun yoğun şekilde hissettirilmesi' amacıyla; 2023 yılı içerisinde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce farklı illere 45 adet sivil trafik polisi görevlendirilerek otobüs denetimi planladı. 2023 yılında planlanan denetimlerin tamamı yapılırken, denetimlerde kusuru görülen 44 otobüs sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Denetimler artarak devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerin uygulanması 2024 yılında da devam ediyor. Bu tedbirler çerçevesinde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin, seyahat boyunca trafik güvenliğine ilişkin davranışları, kural ihlali yapıp yapmadığının, varsa ihlallerinin tespit edilmesi için sivil trafik denetim personeli görevlendirdi. Görev çerçevesinde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, önce Nevşehir'den Ankara'ya, daha sonra da Ankara'dan Nevşehir'e gelecek özel bir firmaya ait otobüste denetim yapmak üzere sivil trafik polisi görevlendirdi.

Sürücüye teşekkür etti

Görevli trafik polisi Mehmet Koçak, seyahat süresince otobüs şoförünün kural ihlali yapıp yapmadığını denetledi. Görevli trafik polisi Koçak, otobüs Nevşehir otogarına girince kendisini tanıttı ve Ankara'dan Nevşehir Otogarı'na kadar geçen seyahat süresince hiçbir kural ihlali yapmayan otobüs sürücüsü Mehmet Yeşiltepe'ye teşekkür etti. Otobüs içerisinde bilgilendirme yapan Sivil Trafik Polisi Mehmet Koçak; "Ben Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapmaktayım. Ben de sizlerle birlikte seyahat ettim. Bu seyahatimden otobüs firmasının ve şoförün bilgisi yok. Amacım seyahat esnasında otobüs şoförünün, trafik kural ihlali yapıp yapmadığını, şoförün ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarını tespit etmekti" dedi.

"Kendi güvenliğiniz için 112'ye ihbarda bulunun"

Otobüslerin karışmış oldukları trafik kazalarında emniyet kemeri takılmadığından araçtan savrulmaların ve araçların altında kalmak suretiyle yaralanma ve ölümler olduğunu söyleyen Trafik Polisi Mehmet Koçak; "Seyahatimiz başladığı andan itibaren seyahatimiz bitene kadar, emniyet kemeri takmak zarurettir ve zorunludur. Bu seyahatimizde şoför arkadaşımızın kural ihlali yaptığına rastlamadım. Bu nedenle sizlerin adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seyahatlerinizde de otobüs şoförlerinin kural ihlali yaptığı zaman 112 çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Bu şekilde kendi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Seyahat süresince denetlendiğinin farkında olmayan otobüs sürücüsü Mehmet Yeşiltepe de yapılan denetimden çok memnun olduğunu söyledi. Yeşiltepe; "Kontrol ve denetim çok güzel bir şey. Her zaman yapılsa daha güzel olur. Bu uygulama hem bizler için, hem de yolcular için çok iyi. En azından bu denetlemeler sayesinde trafik kazaları hat safhada olmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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