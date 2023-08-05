Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali Başladı

NEVŞEHİR'de Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. Bakan Ersoy, "Bu yıl, toplam 11 ilde yapılacak festivalde 30 binden fazla sanatçımızı 4 binden fazla etkinlikte, 10 milyonlarca sanatseverle buluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz; 11 ille sınırlı kalmak değil, bunlara her yıl 4-5 tane yeni şehri ekleyerek 2028 yılına kadar 35 şehirde, Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmek" dedi.

Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Çanakkale, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk rotası bugün Nevşehir'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. 5-13 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan festival, içinde binlerce etkinliği barındıracak. Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivalleri'yle milletimizin, eşsiz kültürel mirasını şehirlerimizin medeniyet mirasları ile buluşturmak üzere güzergahlarda önce rotalar belirliyoruz. Sonra bu rotalar üzerinde sanatın her dalında, her yaştan ve her kesimden insanımızın ve yabancı misafirlerimizin buluşmasını hedefliyoruz. Bu festivallerle birlikte kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken başta Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirdiği şehirlerimizin tüm dünyada bilinirliğini artırmayı ve markalaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz bu yolculuğa 2020'de İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlamıştık. Geçen sene, 'her sene festival yaptığımız şehir sayısını artırarak, bunu tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye aşama aşama yayacağız' demiştik. Bu bağlamda geçen sene 5 şehirde 7 büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde, geçen sene 20 bine yakın sanatçımız 4 binden fazla etkinlikte, 30 milyondan fazla insanımızla buluşma fırsatı yakaladılar" diye konuştu.

"Bunların vatandaşlarımız tarafından kolay takip edilebilmesi için kulturyolufestivalleri.com sosyal medya adresinden ve şehrin kendi festival adresinden bu etkinlikleri düzenli olarak yayınlayacağız. Aynı şekilde sanatseverler cep telefonlarına, sanat cepte uygulamamızı indirdilerse hem anlık festivalle ilgili bilgilere erişmiş olacaklar. Etkinliğin çok büyük bir bölümü ücretsiz gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da katılım çok fazla oluyor. Geçen senelerde de böyleydi. Hedefimiz; 11 ille sınırlı kalmak değil bunlara, her yıl 4-5 tane yeni şehri ekleyerek 2028 yılına kadar 35 şehirde, Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmek."