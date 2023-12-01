Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil 2 Araça Çarptı

Nevşehir'de bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak durabildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Lale Caddesi Meteris kavşağında meydana geldi. Yeşil ışık yandıktan sonra geçen otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan ve kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durabildi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR