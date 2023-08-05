Nevşehir'de Kadınlar El Becerileriyle Turistlere Ürün Satıyor

Nevşehir'de Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, meslek edinip, el becerisiyle ürettikleri ürünleri Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere satıyor. Kadınların aile ve ülke ekonomisine katkı sunmasının hedeflendiği kurslara katılanlar, hem meslek ediniyor hem de Valilikçe finanse edilen atölyelerde ürettiklerini tüketiciye ulaştırıyor. Açılacak kooperatifle, satılan ürünlerin gelirinin kursiyerlere hibe edilmesi planlanıyor.

Nevşehir'de, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, meslek edinip, el becerisiyle ürettikleri ürünleri Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere satıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Nevşehir Valiliği koordinesinde kentte iki ayrı merkezde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan ev kadınları seramik eşya, mum yapımı, çanta dokuma, dikiş nakış ve sıcak hava balon figürlü süs eşyası üretimine yönelik eğitim alıyor.

Kadınların aile ve ülke ekonomisine katkı sunmasının hedeflendiği kurslara katılanlar, hem meslek ediniyor hem de Valilikçe finanse edilen atölyelerde ürettiklerini tüketiciye ulaştırıyor.

Hafta içi usta öğreticiler nezaretinde üretim yapan kursiyerler sosyal medyadan ve turistik eşya satışı yapan iş yerleri aracılığıyla el emeği göz nuru ürünleri satıyor.

Açılacak kooperatifle, satılan ürünlerin gelirinin kursiyerlere hibe edilmesi planlanıyor

Merkez koordinatörlerinden Ayşenur Yayan, AA muhabirine, atölyelerde kendini geliştirmeyi amaçlayan kadınlara meslek öğretildiğini, kursiyerlerin aldıkları eğitimle ekonomiye katkı sunduğunu belirtti.

Eğitimini tamamlayanların kendi atölyelerini açabildiklerini veya mevcut atölyelerde çalışabildiğini ifade eden Yayan, şöyle konuştu:

"Öncelikli amacımız dezavantajlı kadınlara ulaşmak. 20-60 yaş arası kadınları mesleki eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve psikolojik yönden destekliyoruz. Turizm bölgesinde yaşamamızdan dolayı şanslıyız. Kadınlar yöreye özgü turistik eşyalar tasarlıyor. Bir kooperatif açma aşamasındayız. Bu yolla sattığımız ürünlerin gelirini kursiyerlerimize hibe etmeyi planlıyoruz. Katılımcıların bir kısmı sosyal medyada hesap açıp, öğrendiklerini evde üretip oradan satış yaparak ülke ve ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı."

Yayan, kurslarda kullanılan bütün malzemelerin Valilikçe karşılandığını belirterek, üç aylık eğitim sonunda kursiyerlere teşvik ödemesi yapıldığını kaydetti.

Merkezin sorumlularından Yasemin Kaya ise ADEM'deki ücretsiz eğitimlerin yaklaşık 4 ay önce başladığını, kurslara gösterilen ilginin her geçen dönem arttığını söyledi.

Kaya, "Kurslara kadınlar üç ay boyunca devam ediyor. Bu süreç sonunda sertifika alıyorlar. Bunun yanında mesleki eğitim aldıkları için turizm bölgesi Kapadokya'daki iş yerlerine de katkı sağlıyorlar. Otellere havlu ve terlik yapıyoruz." dedi.

Öz güveni gelişen kadınlar yeni hedefler belirledi

Kursiyerlerden Aygül Çolak, dikiş kursunda bir ay içinde edindiği bilgilerle aile bütçesine destek olmaya başladığını belirtti.

Kendilerine imkan sunan yetkililere teşekkür eden Çolak, "Kadınlar burada öz güven kazandı. Neler yapabileceğimizi fark ettik. Kapadokya bölgesine çok fazla turist geliyor. Yaptığımız ürünler hem göze hitap ediyor hem de kullanışlı. Kooperatif aracılığıyla yapacağımız satışların bütçemize katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

3 çocuk annesi Fethiye İncirli, vaktini değerlendirmek için katıldığı kursta ürettiği ürünleri sosyal medya aracılığıyla satışa sunduğunu ifade ederek, "Buraya başladıktan sonra bir sosyal medya hesabı açtım. Orada satış yapıyorum. Burası bize güzel şeyler kattı. Kurs sayesinde çevremiz de gelişti. Hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunmak için ileride kendi iş yerimi açmayı istiyorum." dedi.

Medine Altun, ilk defa bir kursa katıldığını anlatarak, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti.