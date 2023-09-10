Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 5 Yaralı

Nevşehir'de hafif ticari aracı takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Niğde yolu kaymaklı kasabası yakınlarında meydana gelen kazada E.P.'nin sürücüsü olduğu 46 LR159 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç ise, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR