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Nevşehir'de Aşırı Hızlı Otomobil Kaza Yaptı

Nevşehir'de aşırı hızlı seyreden bir otomobil orta refüje çarparak takla attı ve trafik lambasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.