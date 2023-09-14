Nevşehir Belediyesi Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmalarına Başladı

Nevşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışması yapmak için çalışmalara başladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol sökümü ve PMT serimi gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi için çalışmalar başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Her iki sanayi sitesinde yıpranan yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi, asfalt serimi öncesinde altyapı çalışmalarını tamamladı. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sanayi bölgesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenirken ayrıca sağanak yağışlarda sanayi bölgesindeki su baskını risklerini ve yollardaki su birikintilerini önlemek için bölgede yağmur suyu hattı da oluşturuldu. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatını tamamlayan belediye ekipleri, bu sabah sanayi bölgesinde sıcak asfalt için çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeni Sanayi Sitesi'nden başlayan yol söküm çalışmalarının ardından PMT serimi gerçekleştirecek. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sanayi bölgesinde yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki servis yolları sıcak asfalt olacak. - NEVŞEHİR