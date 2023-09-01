Nevşehir Belediyesi, Sanayi Sitelerinde Altyapı Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi öncesinde altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu hattı ve yağmur suyu hattı yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi öncesinde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından, önümüzdeki günlerde Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Her iki sanayi sitesinde yıpranan yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi, asfalt serimi öncesinde altyapı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sanayi bölgesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileniyor. Ekipler ayrıca sağanak yağışlarda sanayi bölgesindeki su baskını risklerini ve yollardaki su birikintilerini önlemek için burada yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı için sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, altyapı yenileme çalışmalarının ardından sanayi bölgesinde sıcak asfalt serimine başlayacak. - NEVŞEHİR