Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'El Emeği Göz Nuru Sergisi' yarın Nissara AVM'de açılıyor

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'El Emeği Göz Nuru Sergisi', Nevşehir'de Nissara AVM'de yarın açılacak. Sergide, kursiyer kadınlar tarafından yapılan ürünler sergilenecek.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'El Emeği Göz Nuru Sergisi' yarın Nissara AVM'de açılacak.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) bünyesinde açılan çeşitli kurslarda kursiyer kadınlar tarafından yapılan ürünler sergilenecek. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve il protokolünün katılımı ile yarın Nissara AVM içerisinde açılacak olan sergi 8 Ekim tarihine kadar açık kalacak. - NEVŞEHİR