Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden 'El Emeği Göz Nuru Sergisi'

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan 'El Emeği Göz Nuru Sergisi'nde kursiyerler ürünlerini sergiledi. Sergiye Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve vatandaşlar da katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan 'El Emeği Göz Nuru Sergisi'nde kursiyerler ürünleri sergiledi.

Nissara AVM'de açılan 'El Emeği Göz Nuru Sergisi'ne Nevşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) bünyesinde açılan cam ve seramik, halı dokuma, dikiş-nakış, gibi çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlerin ürünleri sergileniyor. El Emeği Göz Nuru Sergisi'nin açılışını yapan Nevşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Sergide tahmin ettiğimin üzerinde çeşitli ürünler var. Bu şehirde yaşayan insanların kültürel sosyal ve sanat etkinliklerde özellikle hayatın her alanında olmalı. Şimdiye kadar kurslarımızda bin 222 kadın kursiyerler, cam işleme, cam virtözü, çeyiz hazırlama, giyim, cam ve seramik, halı dokuma, pasta yapımı, unlu mamuller vb. gibi alanlarda eğitim aldı ve eğitimlerine devam eden kursiyerlerimizde var" dedi.

KAÇEM tarafından düzenlenen çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerler El Emeği Göz Nuru Sergisi'nde olmaktan ve ürünlerini sergilenmesinden mutlu olduklarını ifade etti. Nissara AVM içerisinde açılan 'El Emeği Göz Nuru Sergisi' 8 Ekim tarihine kadar açık kalacak. - NEVŞEHİR