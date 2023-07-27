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Nevşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Çanakkale Gezisi Düzenledi

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Nevşehir Belediyesi tarafından, 16-20 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz gezi etkinliği kapsamında ilk kafile Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Gençler, rehberler eşliğinde Çanakkale Destanı'nın yazıldığı tarihi mekanları gezdi ve kahramanlık hikayelerini dinledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından, 16-20 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz gezi etkinliği kapsamında ilk kafile Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kadınlar için Konya, 16-20 yaş arası gençler için ise Çanakkale gezileri düzenlendi.

Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan kayıtların alındığı ücretsiz turlara çok sayıda başvuru oldu.

Koordinasyon ekiplerinin çalışmasının ardından farklı tarihlerde ziyaretler programlandı.

Bu kapsamda kara yoluyla Çanakkale'ye giden gençler, rehberler eşliğinde, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı geniş bölgedeki tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri ve siperleri görme imkanı buldu.

Katılımcılar, rehberlerden Çanakkale Zaferi'ne ait kahramanlık hikayeleri dinledi.

Kaynak: AA / Dilaver Can - Turizm

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