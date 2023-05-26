Nevşehir Belediye'sine Kapadokya rengi Togg

NEVŞEHİR - Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan Togg Nevşehir Belediyesi makam aracı oldu.

50 TOG 050 plakası ile Nevşehir Belediyesinde hizmet edecek olan Kapadokya rengi Togg, Nevşehir Belediyesine teslim edildi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Savran "Togg aslında bir simge. Türk insanının ne yapabileceğini gösteren bir simge. Bir çok alanda olduğu gibi teknolojik alanda da gelişmeler oldu. Togg'da bunun bir nişanesi oldu. Renk tercihleri arasında Kapadokya rengi olması da bizi ayrıca memnun etti. Kapadokya renginde bir aracı belediyemize kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerimiz sonuç verdi. Kısa sürede işlemlerini tamamlayarak aracımızı teslim aldık. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün'de açıklamasında "Togg'un tüm renkleri çok güzel. Fakat Kapadokya rengi olması bizim için ayrı bir güzellikte. Bu nedenle Belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da, yapılan anketlerde Togg'un renkleri arasında en çok beğenilen rengin Kapadokya rengi olduğunun altını çizdi.

Nevşehir Belediye Başkanlığı önünde görücüye çıkan yerli ve milli otomobil Togg gün boyu vatandaşların da incelemesi için sergilenecek.