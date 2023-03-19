Nevruz ya da Nevruz baharın gelişini simgeleyen, tarihi kökenleri eskilere dayanan ve birçok ülke tarafından farklı şekilde kutlanan bayram olarak biliniyor. Peki, Nevruz ne zaman 2023? 2023 Nevruz bayramı ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Peki, Nevruz ne zaman 2023? 2023 Nevruz bayramı ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? İşte Nevruz ya da Nevruz bayramı hakkında detaylar...

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Nevruz Bayramı 2023 yılında 21 Mart, Salı gününe denk gelmektedir. Buna göre nevruz, 21 Mart, Salı günü kutlanacaktır. Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı sembolize eder. Nevruz bayramına 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara çarşamba denir.