Bursa'da kayıp olarak aranan ve 45 gün sonra cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye Alan'da gözaltına alında ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Nevrigül Alan katili kim, olayı nedir ve Müge Anlı, Nevrigül Alan neden öldürüldüğü gündeme geliyor. İznik'te yaşayan Nevrigül Alan (22), Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Peki, Nevrigül Alan katili kim, olayı nedir? Müge Anlı, Nevrigül Alan neden öldürüldü?

Nevrigül Alan katili kim, olayı nedir ve Müge Anlı, Nevrigül Alan neden öldürüldüğü gündeme geliyor. Alan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak genç kızın kimin öldürdüğünü bulmak istiyorlar. Nevrigül Alan katili kim, olayı nedir? Müge Anlı, Nevrigül Alan neden öldürüldü? Detaylar haberimizdedir…

NEVRİGÜL ALAN KATİLİ KİM?

Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde defnedildi. Nevrigül Alan'ın katili henüz bulunamadı.

NEVRİGÜL ALAN OLAYI NEDİR?

İznik'te yaşayan Nevrigül Alan (22), Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kayıp Nevrigül Alan'ın Umurbey Mahallesinde zeytinlikte ölü bulunmasının ardından, Nevrigül'ün kardeşi N.A. eski eşi Remzi ve kardeşi Abdullah Müge Anlı'nın programında bir haftadır olayla ilgili bildiklerini anlatıyordu.

Programda N.A ve bazı erkeklerin Ziya Kaya Mahallesi'nde parti yaptıkları ve gayri meşru ilişkiler ve uyuşturucu iddiaları üzerine savcılığın yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan N.A.'nın savcılık tarafından ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan savcıya ifade veren N.A. ve programa katılan diğer kişilerin serbest bırakıldığı, soruşturmanın ardından dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

NEVRİGÜL ALAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Şüphelerin odağındaki kardeş Nazmiye Tutaner ise ablasının cenazesine katılamamıştı. Nazmiye'nin cenaze evinde kırık bir bardakla kendini yaraladığı iddia edildi. Kolunda kesik oluşan Nazmiye bunun üzerine İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Nazmiye, polis ekipleri tarafından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastaneden çıkan Nazmiye'nin gazetecileri hakaret ederek, "Ne çekiyorsunuz" dediği duyuldu. Nevrigül Alan'ın neden öldürüldüğü bilinmiyor.