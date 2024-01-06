Nevra Öner hangi kanalda? Nevra Öner ile Gündem Özel programı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Nevra Öner hangi kanalda? Sorusu, Nevra Öner ile Gündem Özel programını izlemek isteyen birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Bazı TV kanallarına konuk olarak çıkan Nevra Öner sunmakta olduğu programlar ile de birçok izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Nevra Öner hangi kanalda? Nevra Öner ile Gündem Özel programı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

NEVRA ÖNER HANGİ KANALDA?

Nevra Öner, Nevra Öner ile Gündem Özel programı Halk Tv ekranlarında sunmaktadır. Ayrıca Nevra Öner, Haber Global'den ayrılmış olup Halk Tv'de Gündem Özel programını sunmaktadır. Öner, Haber Global ekranında "Türkiye'de Sabah" programının sunuculuğunu da yapmıştır.

NEVRA ÖNER KİMDİR?

Nevra Öner, 1986 yılında İstanbul'da doğan ve iletişim alanında kariyerine odaklanan bir profesyoneldir. Anadolu İletişim Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Radyo TV Yayıncılığı ve Ticaret Üniversitesi'nde Medya İletişim Sistemleri alanında mezun olmuştur. Makedonya Türkü bir ailenin en büyük çocuğu olarak "Türkiye'de kız çocuğu olmak" konulu bir araştırma yürütmekte ve kadın STK'larına gönüllü destek vermektedir. Ayrıca, kanser tedavisi gören çocukların masraflarını karşılamak amacıyla Neşeli Oda adlı bir oluşumda yer almaktadır. İletişim alanındaki uzmanlığı reklam metin yazarlığı, kurumsal iletişim, PR, belgeselcilik ve akademisyenlik deneyimleriyle şekillenmiştir. Haber alanında 6 yıl geçirdikten sonra, Haber Global ekranında "Türkiye'de Sabah" programını sunmuş ve hafta içi her gün izleyiciyle buluşan "Yeni Gün" programını sunmaktadır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Öner'in Instagram hesabında 13 bin takipçisi bulunmaktadır.