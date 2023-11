Nevra Bilem kimdir ve fenomen Nevra Bilem kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Gelin Evi programıyla ünlenen Nevra Bilem kimdir merak ediliyor. Nevra Bilem kimdir? Fenomen Nevra Bilem kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

NEVRA BİLEM KİMDİR?

Nevra Bilem, 1996 yılında Bursa'da DOĞDU. Bilem, evli ve iki çocuk annesidir. 2022 yılında Gelin Evi programına katılmıştır.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, altınlarıyla çektiği videolarla tanınan Nevra Bilem'in yaptığı reklamlarla takipçilerine ürün sattığı, parayı aldıktan sonra ürünleri yollamadığı ileri sürüldü. Hakkında 30'a yakın şikayet bulunan Bilem'in mağdur olan bir takipçisine attığı ses kaydı herkesi şaşkına çevirdi.

Bilem'in reklamlarından dolayı mağdur olan bir kişi, fenomenden parasını istedi. Bilem ise mağdur kişiye ses kaydı atarak "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

NEVRA BİLEM'DEN İDDİALARA CEVAP

Bir süredir hakkındaki dolandırıcılık iddiasıyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan Nevra Bilem, şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle dikkatinizi çekmek istediğimiz konu, müvekkilimize yöneltilen suçlamalar asılsız haberlerdir. TV kanallarında paylaşılan içerikte dile getirilen iddiaların çoğunluğu mizansendir ve müvekkilimizin takipçileri, bu durumun farkındadır. Ancak, bu bilgiye sahip olmayan kişilerin, kimi kötü niyetlerinden kimi de eksik bilgi sahibi olmasından dolayı kamuoyunda müvekkilimizin yanlış anlaşılmasına neden olabilmekte, hatta bu durum müvekkilimizin kara para aklama, dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalarla anılmasına sebep olabilmektedir."

"Müvekkilimizin ailesinin ve şahsının gelir kaynakları, eşinin ve aile büyüklerinin yıllardır yürüttüğü ticaret ve sosyal medya platformlarındaki kazançlarıyla sınırlıdır. TV yayınlarındaki haberlerde bahsi geçen güzellik merkezleri veya benzeri satış faaliyetleriyle ilgili iddialar asılsızdır. Müvekkilimiz ve ailesinin bu alanlarda herhangi bir ticari faaliyeti söz konusu değildir. Müvekkilimizin videolarının amacı, mizansene dayalı içerikler olup sosyal medyada popüler olan trend videolar çekerek bilinirliğini ve takipçi sayısını artırmaktır. öne çıkan altınlar gibi unsurlar da bu amaç doğrultusunda kullanılan görseller olup altınların bir çoğu imitasyon bir çoğu evlilik birliği içerisinde müvekkilimizin ve eşinin birikimleri bir çoğu ise eşi ile birlikte kurmuş olduğu evlilikten olma çocuklarına takılan takılardır."

"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Bu doğrultuda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sesleniyor, müvekkilimize yöneltilen suçlamaların doğruluğunun araştırılmasını talep ediyoruz. Cevap hakkımızı kullanarak haber kanallarında müvekkilimize yöneltilen suçlamaları reddettiğimizi, gerçek dışı haberlerle ilgili olarak 5187 Sayılı Basın Kanun'un I4.maddesindeki 'Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde düzeltme yapılacağı, düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayınlanmaması halinde yayını için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayımın yapılmasına veya bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir' düzenlemesi gereğince ilgili haber kanallarındaki haberlerin düzeltilmesi için tüm hukuki haklarımızı kullandığımızı ve kullanacağımızı ayrıca söz konusu dolandırıcılık eyleminde müvekkilimizin de mağdur olduğunu bu sebepten haklarını hukuki olarak aramak adına kendisini dolandıran, hakaret eden kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu tüm kamuoyuna bildiririz."