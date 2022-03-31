Nevgül Bilge Safkan kimdir? Nevgül Bilge Safkan kaç yaşında, nereli? Nevgül Bilge Safkan hayatı ve biyografisi!

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NEVGÜL BİLGE SAFKAN KİMDİR?

1989'da Avusturya Lisesi'nden, 1993'te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden ve 2003'te Boğaziçi Üniversitesi'nden Executive MBA derecesi ile mezun oldu. Arthur Andersen şirketinde denetçi olarak başladığı çalışma hayatında, Karma International, Superonline, Paxar, MarSA ve TeknoSA Şirketlerinde CFO, KlikSA, HotelsPro, Dyson/Hakman Elektronik şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

Eylül 2018'de Sabancı Vakfı Genel Müdürü olarak göreve başlayan Nevgül Bilsel Safkan, Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi Üyesi olarak da görevini sürdürmektedir.

Nevgül Bilsel Safkan aynı zamanda Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Yönetim Kurulu üyesidir.