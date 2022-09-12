CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullanması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki, Nevaf Bilek kimdir? Nevaf Bilek ne dedi?

Nevaf Bilek kimdir? CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullanması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki, Nevaf Bilek kimdir? Nevaf Bilek ne dedi? İşte detaylar...

NEVAF BİLEK KİMDİR?

Nevaf Bilek, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesidir.

NEVAF BİLEK NE DEDİ?

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullanması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekil Gürsel Tekin'in "İktidarımızda HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı sonrası İYİ Parti ile yaşanan gerginlik, Bilek'in açıklamalarından sonra iyiden iyiye tırmanacağa benziyor.

CHP'Lİ BİLEK'TEN TARTIŞMA YARATAN "DİYARBAKIR ÇIKIŞI"

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda " Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN VERECEĞİ TEPKİ MERAK KONUSU

Bilek'in yaptığı açıklama büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olan sözlerin İYİ Parti cephesinde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek'in Diyarbakır ile ilgili sözlerine özellikle Twitter üzerinden onlarca kullanıcı yazdıkları oldukça sert yorumlarla tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları;