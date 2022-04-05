Dünyanın en çok kullanılan dijital içerik izleme platformu Netflix Türkiye fiyatları değişti. Global çapta fiyat artışına giden Netflix'in Türkiye fiyatları da bu bağlamda yenilendi. Peki, Netfllix zamlandı mı? Netflix kaç TL oldu?

NETFLİX KAÇ TL OLDU?

Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 37,99 TL ile 77,99 TL arasında değişmektedir

Zam sonrasında Netflix'te oluşan güncel abonelik fiyatları şöyle;

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük.

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