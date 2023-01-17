Netflix zam mı geldi merak ediliyordu. Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, böylelikle 10 ay içindeki 3. zammına imza attı. Peki Netflix zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Netflix yeni ücretleri ne kadar, kaç TL? Netflix üyelik ücreti 2023 merak ediliyor. İşte Netflx yeni üyelik ücretleri!

Netflix'e zam mı geldi? Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, böylelikle 10 ay içindeki 3. zammına imza attı. Peki Netflix zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Netflix yeni ücretleri ne kadar, kaç TL? Netflix üyelik ücreti 2023 merak ediliyor. İşte Netflx yeni üyelik ücretleri haberimizde...

NETFLİX'E ZAM MI GELDİ?

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2023 yılına hızlı başladı. Abonelik ücretlerine okkalı bir zam yapan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı. Zamla birlikte platformun en düşük paketinin fiyatı 44 lira 99 kuruştan 63 lira 99 kuruşa çıkarken, en üst paketin fiyatı 130 lira 99 kuruş oldu.

TEMEL PLAN PAKETİ NE KADAR OLDU?

Eylül 2022'de 44 lira 99 kuruşa yükseltilen Temel Plan, yeni zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu. 69 lira 99 kuruş olan Standart Plan 97 lira 99 kuruş olarak güncellendi.

ÖZEL PLAN PAKETİ NE KADAR OLDU?

Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan da 93 lira 99 kuruştan 130 lira 99 kuruşa yükseldi.

Fiyat artışı Netflix'in internet sitesinde de yer aldı