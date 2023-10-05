Netflix zam geldi mi ve Netflix ne kadar oldu soruları gündemden düşmüyor. Dünya çapında sıkça kullanılan dizi, film ve belgesel platformu Netflix üyelik fiyatları ne kadar olduğu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu, paketi ne kadar? Netflix üyelik fiyatları kaç TL oldu?

Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu, paketi ne kadar? Netflix üyelik fiyatları kaç TL oldu?

Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu ve Netflix üyelik fiyatları kaç TL olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Netflix kullanıcılarına üç ayrı yayın planı sunuyor. Bunların her biri ayrı paketlerden ve ayrı ücretlerden oluşuyor. Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu, paketi ne kadar? Netflix üyelik fiyatları kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

NETFLIX ZAMLI ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Netflix geçtiğimiz aylarda üyelik fiyatlarına zam yaptı. Ancak yeni bir zam yapılacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

NETFLIX PAKETİ NE KADAR?

Standart Paket: 97,99 TL/ay

Yüksek - Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

Temel Paket: 99,99 TL/ay

İyi - HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 1 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

Özel Paket: 199,99 TL/ay

En Yüksek - Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi. Konumsal ses özelliğini içerir. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 6 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

NETFLIX ÜYELİK FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Netflix güncel fiyat bilgisi: