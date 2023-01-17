Bir önceki zammın üzerinden 6 ay geçmeden Netflix yeni zamlı tarifeye geçti. Gelime sonrası Netflix'e zam mı geldi ve 2023 Netflix üyelik ücreti kaç TL gibi konular merak edildi. Peki, Netflix zamlandı mı?

Netflix Türkiye üyelik ücretleri, gelen zam sonrasında birçok kullanıcısı tarafından merak edilemeye başladı. Peki Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix zamlandı mı? Netflix'e zam mı geldi? 2023 Netflix üyelik ücreti kaç TL?

NETFLİX ZAMLANDI MI?

2023 zamları sonrasıNetflix Türkiye fiyatları:

• Temel plan 45,99 TL'den 63,99 TL'ye

• Standart plan 69,99 TL'den 97,99 TL'ye

• Özel plan 93,99 TL'den 130,99 TL'ye

çıkarıldı.

NETFLİX NEDİR?

Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir.