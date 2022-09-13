Dizi ve filmseverlerin severek takip ettiği dizilerin yer aldığı Netflix platformu Türkiye'ye geldiğinden beridir büyük ilgi topluyor. Büyük bir kullanıcısına hakim olan Netflix, içerisinde binlerce yeni içerik barındırması nedeniyle sıklıkla tercih edilen dizi platformalarında ilk başta yer alıyor. Peki, Netflix zamlandı mı? Netflix'e zam mı geldi? 2022 Netflix güncel fiyatı ne?

İçerisinde her kategoriden dizi ve film barındıran Netflix, kendine ait özel içerikleri ile de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Birçok dizi, film izleme platformu var iken en çok tercih edileni Netflix. Kur artışı nedeniyle ülkemizde faaliyet gösteren platformlar, hizmetlerine zam yapmaya devam ediyor. Netflix Türkiye, 2022 yılında ikinci zam ile gündeme geldi. Netflix zamlandı mı? Netflix'e zam mı geldi? 2022 Netflix güncel fiyatı ne?n İşte yeni Netflix Türkiye üyelik ücretleri

NETFLİX ZAMLANDI MI?

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL'ye yükselmişti. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı. Netflix Türkiye zam yaptı! Yeni üyelik ücretleri belli oldu. Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL'ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye artış gösterdi.

2022 NETFLİX GÜNCEL FİYAT

Güncel fiyatlar;

Temel Plan:45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan:69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan:93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

Önceki fiyatlar;

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük