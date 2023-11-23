23 yaşındaki Kolombiyalı aktör Kevin Andres Munoz Tovar, işkence gördükten sonra satırla öldürüldü. Munoz'un cesedi, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu. Cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Munoz, Netflix'in 2020 yapımı Lavaperros filminde yer almıştı. Cinayetin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve araştırmalar devam ediyor.

Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü

23 yaşındaki Netflix ve Apple TV yıldızı Kevin Muñoz, işkence görmüş ve satırla öldürülmüş halde bulundu.

Yerel kaynaklar, Netflix ve Apple TV'de başrol oynayan Kolombiyalı aktör Kevin Andres Munoz Tovar'ın cesedi geçen Pazartesi günü elleri ve ayakları bağlı bir şekilde işkence görmüş halde bulunduğunu söyledi.

Cinayetle ilgili ismi açıklanmayan 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili bir şüpheli olarak ismi açıklanmayan 19 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı, polislerin açıklamasına göre.

Polis şefi yerel medyaya şunları söyledi: "Valle Polis Departmanı, vatandaşlar tarafından zamanında sağlanan bilgiler sayesinde, cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir adamın yakalanmasını başardı. Cinayetin hangi sebepten dolayı işlendiği ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

Kevin, 2020 Netflix filmi Lavaperros'ta (Köpeklerin Yıkandığı Yer) yardımcı olarak yer aldı. Film, finansal sıkıntı içindeki bir adamın onu öldürmeye çalışan bir tefeciyle olan çatışmasını ele alıyor.

Oyumcunun ölümü hayranlarını yasa boğdu.

Araştırma devam ediyor.