Netflix üyelik fiyatlarına zam gelip gelmediği ve yeni ücretlerin ne kadar olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Dünya çapında popüler bir dizi, film ve belgesel platformu olan Netflix, üç ayrı yayın planı sunuyor ve her biri farklı ücretlendirmeye tabi. Netflix'in zamlı ücretleri ve paket fiyatları hakkında detaylar haberimizde bulunuyor. Peki, Netflix üyelik ne kadar? Netflix üyelik fiyatları zamlandı mı, kaç TL oldu?

Netflix üyelik ne kadar? Netflix üyelik fiyatları zamlandı mı, kaç TL oldu?

Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu ve Netflix üyelik fiyatları kaç TL olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Netflix kullanıcılarına üç ayrı yayın planı sunuyor. Bunların her biri ayrı paketlerden ve ayrı ücretlerden oluşuyor. Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu, paketi ne kadar? Netflix üyelik fiyatları kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

NETFLIX ÜYELİK NE KADAR?

Standart Paket: 97,99 TL/ay

Yüksek - Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

Temel Paket: 99,99 TL/ay

İyi - HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 1 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

Özel Paket: 199,99 TL/ay

En Yüksek - Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi. Konumsal ses özelliğini içerir. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 6 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

NETFLIX ÜYELİK FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Netflix güncel fiyat bilgisi: