NETFLIX ÜYELİK NE KADAR? Netflix paketi zamlandı mı, kaç TL oldu?
Gündem Haberleri
Netflix üyelik fiyatları ve olası zam durumu, kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Dünya çapında popüler bir dizi, film ve belgesel platformu olan Netflix'in üyelik fiyatlarına dair bilgiler gündemde. Netflix, kullanıcılarına üç ayrı yayın planı sunuyor ve her biri ayrı paketlerden ve ayrı ücretlerden oluşuyor. Zamlı ücretlerin ne olduğu ve paket fiyatlarının ne kadar olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Netflix paketi zamlandı mı, kaç TL oldu? Netflix üyelik ne kadar?
Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu ve Netflix üyelik fiyatları kaç TL olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Netflix kullanıcılarına üç ayrı yayın planı sunuyor. Bunların her biri ayrı paketlerden ve ayrı ücretlerden oluşuyor. Netflix zamlı ücretleri belli oldu mu, paketi ne kadar? Netflix üyelik fiyatları kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…
NETFLIX ÜYELİK NE KADAR?
Standart Paket: 97,99 TL/ay
Yüksek - Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.
Temel Paket: 99,99 TL/ay
İyi - HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 1 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.
Özel Paket: 199,99 TL/ay
En Yüksek - Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi. Konumsal ses özelliğini içerir. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleyin. 6 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.
NETFLIX ÜYELİK FİYATLARI ZAMLANDI MI?
- Netflix güncel fiyat bilgisi:
- Standart Paket: 97,99 TL/ay
- Temel Paket: 99,99 TL/ay
- Özel Paket: 199,99 TL/ay