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NETFLIX ÜYELİK NE KADAR? Netflix paketi zamlandı mı, kaç TL oldu?

Netflix üyelik fiyatları ve olası zam durumu, kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Dünya çapında popüler bir dizi, film ve belgesel platformu olan Netflix'in üyelik fiyatlarına dair bilgiler gündemde. Netflix, kullanıcılarına üç ayrı yayın planı sunuyor ve her biri ayrı paketlerden ve ayrı ücretlerden oluşuyor. Zamlı ücretlerin ne olduğu ve paket fiyatlarının ne kadar olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Netflix paketi zamlandı mı, kaç TL oldu? Netflix üyelik ne kadar?