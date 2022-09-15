Galatasaray'ın eski teknik direktörü, İmparator lakaplı Fatih Terim'in belgeseli Netflix tarafından izleyici ile buluşacak. Yakın zamanda Netflix tarafından belgeselin ne zaman çıkacağı haberi duyurulmuştu. Şimdi ise Fatih Terim belgeselinin çıkmasına günler kala izleyiciler merakla tarihi araştırıyor. Netflix Terim belgeseli nasıl izlenir? Netflix Terim belgeseli izleme linki var mı? Terim belgeseli izle!

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla futbol dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olmayı başaran Fatih Terim, çok yakında hayatını anlatan belgeseliyle Netflix üzerinden abonelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere platform, 2021 yılında "İmparator" lakaplı teknik adamın belgeseli üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bu haber, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbolseverleri sevindirdi. Peki, Netflix Terim belgeseli nasıl izlenir? Netflix Terim belgeseli izleme linki var mı? Terim belgeseli izle!

NETFLİX TERİM BELGESELİ NASIL İZLENİR?

15 Eylül saat 10:00'da yayına girecek olan Terim belgeseli dizi, film izleme platformu olan Netflix'te yayınlanacak. Terim belgeselini izlemek için Netflix üyesi olmalısınız ardından Netflix uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak Terim belgeselini izleyebilirsiniz.

TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fatih Terim'in belgeseli "Terim" Netflix'de seyircisi ile buluşuyor. Terim belgeseli 15 Eylül tarihinde saat 10:00'da yayınlanacak.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılı Adana doğumlu Türkiye'de "İmparator", İtalya'da "Grande" lâkaplı Türk teknik direktör ve defans mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur.

NETFLİX TERİM BELGESELİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

15 Eylül Perşembe günü 10:00'da yayınlanacak olan Netflix belgeselini Netflix platformu üzerinden izleyebilirsiniz.