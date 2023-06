Netflix Restoran nerede, ne zaman açılıyor ve Netflix Restoran konsepti nedir soruları gündeme geliyor. Netflix Restoran nerede, ne zaman açılıyor ve Netflix Restoran konsepti nedir merak ediliyor. Dünya çapında milyonlarca abonesi bulunan Netflix, yemek sektörüne gireceğini açıkladı. Netflix Restoran nerede, ne zaman açılıyor ve Netflix Restoran konsepti nedir araştırılıyor. Netflix Restoran nerede, ne zaman açılıyor? Netflix Restoran konsepti nedir? Detaylar haberimizdedir…

NETFLIX RESTORAN NEREDE?

Netflix uygulaması dünyadamilyonlarca abonesi ile en popüler film ve dizi platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte,Netflix, sadece film ve dizi sektöründe yer almamakla beraber, başka şekillerle de karşımıza çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz sene, oyun sektörüne de yer almıştı.

Netflix Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoran açacağını ve bir ilke imza atacağını açıkladı.

NETFLIX RESTORAN NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ayrıca, şirketin açıklamasına göre, "Netflix Bites" ismi verilen restoran, Los Angeles şehrinde 30 Haziran 2023 tarihinde açılacağını duyurdu. Restoranın en çok dikkat çeken yanı sevilen Netflix dizilerinden izler taşıyacak olması olarak belirtildi.

Netflix Bites'ta, platformun "Chef's Table", "Is it a Cake?", "Nailed It!" ve Iron Chef: Quest for an Iron Legend" ve diğer popüler yemek şovlarından şefler yer alacak. Ayrıca müşteriler, izledikleri bu programlardaki yemekleri restoranda deneyimleme fırsatı bulacak.

NETFLIX RESTORAN KONSEPTİ NEDİR?

Bununla beraber Netflix'e göre şefler, müşterilere "eşi benzeri olmayan" özel bir tadım menüsü hazırlayacaklarını açıkladı. Netflix Bites menüsünde nelerin olacağı ve nasıl bir fiyatlandırmanın yer alacağı henüz bilinmiyor. Restoranın, sınırlı süreliğine açık olacağını ve belli saat aralıklarında haftanın yedi günü hizmet vereceğini biliniyor.