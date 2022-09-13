Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Peki, Netflix ödeme planı değiştirme nasıl yapılır? Netflix paket değiştirme nasıl yapılır?

Netflix ödeme planı değiştirme nasıl yapılır? Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Peki, Netflix ödeme planı değiştirme nasıl yapılır? Netflix paket değiştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

NETFLİX ÖDEME PLANI DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstediğiniz zaman aşağıdaki adımları izleyerek Netflix planınızı değiştirebilirsiniz:

Netflix hesabınızda oturum açın.

Plan Ayrıntıları altında Planı Değiştir öğesini seçin. (Planı Değiştir seçeneğini görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.)

NOT: Hesabınız askıdaysa yeniden kullanılabilir hâle gelene kadar plan değişikliği yapılamaz.

İstediğiniz planı seçin, ardından Devam Et ya da Güncelle düğmesine tıklayın.

Değişikliği Onayla ya da Onayla öğesini seçin.

Plan yükseltme hemen geçerli olur, böylece tüm ek özelliklerin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Netflix ön ödemeli bir hizmet olduğundan, faturalama tarihiniz son yaptığınız ödemenin kalan bakiyesine göre değişecektir. Önceki faturalama tarihinize dönmek için Faturalama tarihinizi değiştirme başlıklı makaleye bakın.

Daha düşük ücretli bir plana geçtiyseniz bu değişiklik bir sonraki faturalama tarihinizde geçerli olur. Daha yüksek planın özelliklerini bir sonraki faturalama tarihinize kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.

Örneğin aynı ay içerisinde önce Temel plandan Standart plana yükseltme yapabilir, sonra da Standart plandan Özel plana geçebilirsiniz. Fakat planınızı düşürdüğünüzde bu değişiklik sonraki faturalama tarihinizden itibaren geçerli olur.