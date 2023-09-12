Netflix'in temel, standart ve özel paket fiyatlarına zam geldi. Yeni zamla birlikte Netflix paket fiyatları ne kadar oldu sorusu gündeme geldi. Peki, Netflix ne kadar zam geldi? Temel paket, standart paket, özel paket ücretleri kaç TL? Netflix paket fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

En çok tercih edilen dizi izleme platformları arasında yer alan Netflix, zam haberiyle gündeme geldi. Netflix zam haberinin ardından yeni fiyatlar merak konusu oldu. Temel paket, özel paket ve standart paketlerin güncel fiyatları araştırılmaktadır. Netflix kullanıcıları, zam sonrası güncel fiyatları merak ediyor. Peki, Netflix ne kadar zam geldi? Temel paket, standart paket, özel paket ücretleri kaç TL? Netflix paket fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

NETFLİX NE KADAR ZAM GELDİ?

Online dizi izleme platformu Netflix'e zam geldi. Yeni zamla birlikte platformun en düşük paketinin fiyatı 63 lira 99 kuruştan 99,99 TL' ye çıkarken en üst paketin 199 lira 99 kuruş oldu.

TEMEL PLAN PAKETİ NE KADAR OLDU?

Yeni yılda 63 lira 99 kuruşa yükseltilen Temel Plan, yeni zamla birlikte 99 lira 99 kuruş oldu. 97 lira 99 kuruş olan Standart Plan 147 lira 99 kuruş olarak güncellendi.

ÖZEL PLAN PAKETİ NE KADAR OLDU?

Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan paketi 130 lira 99 kuruştan 199 lira 99 kuruşa yükseldi.

NETFLİX EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR NELERDİR?