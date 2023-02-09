Gündeme gelen haberler doğrultusunda birçok kişi Netflix nasıl iptal edilir? Merak ediyor. Netflix hesabını kapatmak isteyen birçok kişi, Netflix planı iptal etme işleminin nasıl yapıldığını internet üzerinden araştırmakta. Peki, Netflix nasıl iptal edilir? Netflix planı iptal etme nasıl yapılır? 2023 Netflix hesabı nasıl kapatılır? Netflix planı iptal etme linki!

Netflix nasıl iptal edilir? Sorusu, üyeliği bulunmakta olan birçok Netflix kullanıcısı tarafından güncel olarak arama motorların üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Netflix planı iptal etmek için gerekli olan linkler de en çok sorgulatılan konular arasında bulunmakta. Peki, Netflix nasıl iptal edilir? Netflix planı iptal etme nasıl yapılır? 2023 Netflix hesabı nasıl kapatılır? Netflix planı iptal etme linki!7

NETFLİX NASIL İPTAL EDİLİR?

Netflix kullanıcıları tarafından ödeme planını sonlandırmak için haberimiz içerisinde yer almakta olan link üzerinden direkt olarak Netflix planı iptal etme ekranına ulaşabilirler. Ekran üzerindeki işlemleri takip ederek kolay bir şekilde Netflix planı iptal edebilirler.

NETFLİX PLANI İPTAL ETME LİNKİ

Bunlar hesabınızı iptal etmek ve üyeliğinizi sonlandırmak için tek yöntemdir. Hesabınızdan çıkış yapmak veya Netflix uygulamasını silmek hesabınızı iptal etmez.

NETFLİX'İ ERKEN İPTAL EDERSEM NE OLUR?

Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.