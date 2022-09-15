Netflix izlenme rekoru kaç 2022? Netflix'te hangi yapımlar kaç milyon izlendi? Hangi dizi ve filmler kaç kere izlendi?

Netflix'te Fatih Terim belgeseli 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle yeni bir seyirci rekoru kırdı. Bunun ardından izleyiciler, Netflix izlenme rekoru kaç 2022? Netflix'te hangi yapımlar kaç milyon izlendi? Hangi dizi ve filmler kaç kere izlendi? merak etti. İşte detaylar...