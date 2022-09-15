Netflix izlenme rekoru kaç 2022? Netflix'te hangi yapımlar kaç milyon izlendi? Hangi dizi ve filmler kaç kere izlendi?
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Netflix'te Fatih Terim belgeseli 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle yeni bir seyirci rekoru kırdı. Bunun ardından izleyiciler, Netflix izlenme rekoru kaç 2022? Netflix'te hangi yapımlar kaç milyon izlendi? Hangi dizi ve filmler kaç kere izlendi? merak etti. İşte detaylar...
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NETFLİX İZLENME REKORU KAÇ?
Bugün açıklanan habere göre Netflix'te Fatih Terim belgeseli 30 dakika içinde 14 milyon kez izlendi ve yeni bir seyirci rekoru kırdı. En kısa sürede izlenen bir yapım olarak tarihe geçti.
NETFLİX İZLENME REKORLARI (DİZİ VE FİLM)
En çok izlenen 10 dizi:
- Bridgerton 1. sezon : 82 milyon izlenme
- Lupin: Part 1 : 76 milyon izlenme
- The Witcher: Sezon 1 : 76 milyon izlenme
- Sex/Life Sezon 1 : 67 milyon izlenme
- Stranger Things 3. sezon : 67 milyon izlenme
- Money Heist: Part 4 : 65 milyon izlenme
- Tiger King: Sezon 1 : 64 milyon izlenme
- The Queen's Gambit : 62 milyon izlenme
- Sweet Tooth Sezon 1 : 60 milyon izlenme
- Emily in Paris Sezon 1 : 58 milyon izlenme
En çok izlenen 10 film:
- Extraction : 99 milyon izlenme
- Bird Box : 89 milyon izlenme
- Spenser Confidential : 85 milyon izlenme
- 6 Underground : 83 milyon izlenme
- Murder Mystery : 83 milyon izlenme
- THE Old Guard : 78 milyon izlenme
- Enola Holmes : 77 milyon izlenme
- Project Power : 75 milyon izlenme
- Army of the Dead : 75 milyon izlenme
- Fatherhood : 74 milyon izlenme