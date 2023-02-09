Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'in sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme gelen haberler sonrasında Netflix sahibi araştırılıyor. Peki, Netflix'in sahibi kim? Netflix hangi ülkenin? Netflix kimin? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Dünyada en çok kullanılan çevrimici dizi-film platformları arasında yer alan Netflix'in, meydana gelen depremler sonrasında açıklama yapmaması sosyal medyada tepki çekti. Netflix'in depremden 4 gün sonra açıklama yayınlamasının ardından sahibi araştırılmaya başlandı. Peki, Netflix'in sahibi kim? Netflix hangi ülkenin? Netflix kimin? Detaylar haberimizde...

NETFLİX'İN SAHİBİ KİM?

Netflix, 29 Ağustos 1997'de, Scotts Valley, Kaliforniya'da, Marc Randolph ve Reed Hastings tarafından kuruldu. Marc Randolph ve Reed Hastings, Reed Hastings'in şirketi olan Pure Atria Corporation'da pazarlama müdürü olarak çalışırken tanıştılar. Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu.