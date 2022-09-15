Dizi ve filmseverlerin severek takip ettiği dizilerin yer aldığı Netflix platformu Türkiye'ye geldiğinden beridir büyük ilgi topluyor. Büyük bir kullanıcısına hakim olan Netflix, içerisinde binlerce yeni içerik barındırması nedeniyle sıklıkla tercih edilen dizi platformalarında ilk başta yer alıyor. Peki, Netflix günlük paket alma var mı? Netflix tek program alınıyor mu? 2022 Netflix üyelik!

İçerisinde her kategoriden dizi ve film barındıran Netflix, kendine ait özel içerikleri ile de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Birçok dizi, film izleme platformu var iken en çok tercih edileni Netflix. Dizi ve filmseverler ise Netflix programlarını araştırıyor. En çok araştırılan konulardan birisi ise Netfliz günlük paket alma var mı? Netflix tek program alınıyor mu? 2022 Netflix üyelik!

NETFLİX GÜNLÜK PAKET ALMA VAR MI?

Büyük bir kullanıcısına hakim olan Netflix, yüzbinlerce içeriği ile dizi, filmseverlerin odak noktası. Birçok çeşit programa sahip olan Netflix platformunda tek paket alma özelliği henüz yok. Aylık olarak programlara sahip olabiliyorsunuz.

NETFLİX FİYAT NE KADAR?

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL'ye yükselmişti. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı. Netflix Türkiye zam yaptı! Yeni üyelik ücretleri belli oldu. Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL'ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye artış gösterdi.

Temel Plan:45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan:69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan:93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük