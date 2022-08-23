Netflix tarafından daha önce İmparator lakabı ile bilinen teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Merakla beklenen belgeselin Netflix'teki yayınlanma tarihi belli oldu. Peki, Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman? Fatih Terim belgeseli Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman? Netflix tarafından daha önce İmparator lakabı ile bilinen teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Merakla beklenen belgeselin Netflix'teki yayınlanma tarihi belli oldu. Peki, Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman? Fatih Terim belgeseli Netflix'te ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

NETFLİX FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN?

Netflix'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Fatih Terim belgeseli 15 Eylül'de yayınlanacak.

İşte, Netflix'in Fatih Terim belgeseli ile ilgili yaptığı paylaşım:

Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te.