Netflix'e zam geldi mi, ne kadar oldu? Netflix paket fiyatları kaç TL oldu?

Netflix'e zam geldi mi ve Netflix üyelik fiyatları kaç TL olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Netflix kullanıcılarına üç ayrı yayın planı sunuyor. Netflix'e ne kadar zam geldi ve paket ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. Netflix Türkiye'ye bu yıl ikinci zam geldi. Netflix'e zam geldi mi, ne kadar oldu? Netflix paket fiyatları kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir...

NETFLIX'E ZAM GELDİ Mİ?

Temmuz ayında Netflix abonelik ücretlerine zam yapıldı. Artık geçerli olan yeni fiyatlar şu şekilde: Temel plan için aylık 149 TL, Standart plan için 229,99 TL ve Özel plan için 299,99 TL ödenecek. Bu değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.

NETFLIX ÜYELİK FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan Netflix zammı, mevcut kullanıcıları şu anda etkilemeyecek. Ancak önümüzdeki ay içinde yeni ücret tarifeleri hakkında bilgilendirme e-postası gönderilecek ve yeni zamlı ücretler ödenecek. Yeni abone olacaklar ise zamlı güncel fiyatlar üzerinden üyelik alacaklar.

NETFLIX PAKET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Netflix, yüzde 30'luk bir zam sonrasında yeni ücretleri şu şekilde belirledi: