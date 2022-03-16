Netflix dizi önerileri 2022: En beğenilen Netflix dizileri listesi ve en iyi Netflix dizileri!

Netflix dizi önerileri daha çok bilim kurgu, genç, komedi ve korku kategorilerinde merak ediliyor. Netflix en çok izlenen diziler başta olmak üzere dizi izleyicileri tarafından Netflix platformunda en beğenilen Netflix dizileri listesi ve en iyi Netflix dizileri araştırma konusu oldu. Netflix bilim kurgu dizileri, genç dizileri, komedi dizileri önerisi internette araştırılıyor. Peki, Çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşiv sunan Netflix'te en çok izlenen, en beğenilen diziler hangileri? Sizler için hazırladığımız Neflix dizi önerileri listesi haberimizde...

NETFLİX DİZİ ÖNERİLERİ

SUÇ TEMALI DİZİLER

Dark Desire

Evli olan Alma, evden uzakta tutku dolu bir hafta sonu geçirir. Ancak bir trajediyle sonuçlanan bu kaçamak, onun en yakınlarına ilişkin gerçeği sorgulamasına yol açar.



La casa de papel

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.



GENÇLİK DİZİSİ

Riverdale

Cinsellik, romantizm, okul ve aile etrafındaki tehlikeli sularda yolunu bulmaya çalışan genç Archie ve dostları, Riverdale'de karanlık bir gizemin ortasına düşer.

POLİTİK DİZİ LER

Pera Palas'ta Gece Yarısı

Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.



Vikingler

Viking kahramanı Ragnar Lothbrok'un, ileriyi göremeyen, yetersiz bir lidere meydan okuyarak Norse sınırlarını nasıl genişlettiğini seyrettiğimiz gerçekçi bir dram.

GERİLİM DİZİSİ

Squid Game

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.



KORKU TEMALI DİZİ

All of Us Are Dead

Okudukları lisede bir zombi virüsü salgınının patlak vermesiyle kapana kısılan öğrenciler ya bir çıkış yolu bulacak ya da korkunç bir şekilde enfekte olacak.

The Walking Dead

Zombi kıyametinin ardından hayatta kalanlar, birlikte verdikleri ölüm kalım mücadelesinde insanlığa karşı duydukları umuda tutunur.

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