Netflix, Inc., merkezi Los Gatos, Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketidir. Netflix uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar ise Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun mu var? sorularını araştırıyor.

Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun mu var? soruları aratılıyor. Netflix, 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Uygulamaya giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun mu var? sorularını araştırdı.

NEFTLİX NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Netflix için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: