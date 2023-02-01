Dünyada en çok kullanılan Netflix Tv uygulamasında yaşanan sorun sonrasında Netflix çöktü mü? araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix çöktü mü merak konusu oldu. Peki, Netflix çöktü mü? Netflix bağlanmıyor! Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun ne? İşte detaylar...

Netflix bağlanmıyor! 1 Şubat Çarşamba günü Netflix'i televizyon uygulamasından izlemek isteyen bazı kullanıcılar erişim problemi ile karşılaştı. Netflix çöktü mü? sorusu gündeme geliyor. Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun ne?Detaylar haberimizdedir…

NETFLİX ÇÖKTÜ MÜ?

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'in televizyon uygulamasına girişte sıkıntı yaşandığı bildirilmekte. Netflix'in resmi sitesinde yaşanan sorun hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Şu anda tüm cihazlarda yayınla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu durumdan kaynaklanabilecek rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz." ifadeleri yer almaktadır.

NETFLİX NEDEN AÇILMIYOR?