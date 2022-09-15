Netflix çöktü mü, neden açılmıyor kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Dünyada en çok kullanılan Netflix Tv uygulaması neden açılmıyor en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? 15 Eylül 2022 Netflix TV uygulaması neden açılmıyor?

15 Eylül günü Netflix'i televizyon uygulamasından izlemek isteyen kullanıcılar bazı erişim problemi ile karşılaştı. Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? 15 Eylül 2022 Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? soruları gündeme geliyor. Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? 15 Eylül 2022 Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? 15 Eylül 2022 Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Detaylar haberimizdedir…

NETFLİX PROBLEM Mİ YAŞANDI, ÇÖKTÜ MÜ?

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor. Konuyla ilgili Netflix'den açıklama yapılmazken platformun Instagram hesabından "yayın sonu görüntüsü" yayınlandı. Bu paylaşımın ardından kullanıcılar Netflix'in sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu. Ancak Netflix uygulamasında bir hata bildirimi bulunmuyor.