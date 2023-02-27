Dünyada en çok kullanılan Netflix uygulamasında yaşanan sorun sonrasında Netflix çöktü mü? araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix çöktü mü merak konusu oldu. Peki, Netflix çöktü mü? 27 Şubat Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun ne? İşte detaylar...

Netflix açılmıyor! 27 Şubat Pazartesi günü Netflix'i televizyon uygulamasından izlemek isteyen bazı kullanıcılar erişim problemi ile karşılaştı. Netflix çöktü mü? sorusu gündeme geliyor. Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Netflix çöktü mü? 27 Şubat Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun ne? Detaylar haberimizdedir…

NETFLİX ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Netflix'de sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Netflix'de bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

NETFLİX NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Netflix için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: