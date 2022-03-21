Netflix cihazınız bu sürümle uyumlu değil ne demek, nasıl çözülür?

Netflix cihazınız bu sürümle uyumlu değil ne demek? Netflix kullanıcıları tarafından sıkça rastlanan Netflix cihazınız bu sürümle uyumlu değil Xiaomi, Huawei, Samsung, IOS gibi araştırmalar yapılmaktadır. Peki, Netflix cihazınız bu sürümle uyumlu değil sorunu nasıl çözülür? İşte yanıtı...

NETFLİX CİHAZINIZ BU SÜRÜMLE UYUMLU DEĞİL

Netflix uygulamasını indirmeye çalışırken Android cihazınızda bu mesaj çıkabilir:

Bu uygulama cihazınızla uyumlu değil.

Android'in eski sürümlerine sahip olan cihazlar ya da Play Protect sertifikalı olmayan cihazlar Netflix'i Play Store'dan indiremez. Play Store'dan indirmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulamanın basitleştirilmiş bir sürümü doğrudan Netflix'ten de yüklenebilir.

Uygulamayı doğrudan Netflix'ten yüklemek için cihazın 4.4.2 ile 7.1.2 arasındaki bir Android sürümüne sahip olması gerekir.

Netflix'i yüklemek istediğiniz cihazı kullanarak:

Ayarlar öğesine dokunun.

Güvenlik öğesine dokunun.

Bilinmeyen Kaynaklar: Play Store dışındaki kaynaklardan gelen uygulamaların yüklenmesine izin ver kutusunun yanına bir işaret koyun.

Bu değişikliği onaylamak için Tamam öğesine dokunun.

Netflix uygulamasını indir.

Ekranın üst kısmına dokunup aşağı doğru kaydırarak indirme işlemini bulun.

Sayfayı aşağı kaydırıp Yükle'ye dokun.

Netflix uygulaması yüklendikten sonra giriş ekranına geri dönün ve Netflix'i açın.

NOT: Ayarları değiştirmek için 1-4 numaralı adımları tekrar uygulayın.

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