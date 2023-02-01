Dünyada en çok kullanılan Netflix Tv uygulamasında yaşanan sorun sonrasında Netflix çöktü mü? araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix uygulamasına giriş yapmayan çalışan kullanıcılar bir sorunla karşılaştı. Peki, Netflix "Bu içerik anında izleme için mevcut değil" sorunu nedir? Netflix bağlantı sorunu ne? Netflix izleme için mevcut değil ne demek? İşte detaylar...

Netflix bağlanmıyor! 1 Şubat Çarşamba günü Netflix'i televizyon uygulamasından izlemek isteyen kullanıcılar bazı erişim problemi ile karşılaştı. Netflix çöktü mü? sorusu gündeme geliyor. Netflix izleme için mevcut değil ne demek? araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Netflix "Bu içerik anında izleme için mevcut değil" sorunu nedir? Netflix bağlantı sorunu ne? Netflix izleme için mevcut değil ne demek? Detaylar haberimizdedir…

NETFLİX ÇÖKTÜ MÜ?

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'e girişte sıkıntılar yaşanmakta. Netflix'in resmi sitesinde yaşanan sorunla ilgili açıklama yazısı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Şu anda tüm cihazlarda yayınla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu durumdan kaynaklanabilecek rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz." ifadeleri yer almaktadır.

NETFLİX BAĞLANTI SORUNU NEDİR?

Netflix uygulamasının çöktüğüne dair bir açıklama gerçekleştirmesinin yanı sıra dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde 1 Şubat gününe ait görüntülemeler şu şekildedir: