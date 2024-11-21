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Netanyahu tutuklanacak mı?

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Netanyahu tutuklanacak mı? Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Gazze'de savaş suçu işledikleri iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı merak ediliyor.

Netanyahu hakkında çıkan tutuklama kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Binyamin Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı araştırılıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Peki, Netanyahu tutuklanacak mı? Detaylar haberimizde...

NETANYAHU TUTUKLANACAK MI?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

UCM, bu kişilerin Gazze'deki sivil halka yönelik yaşamsal malzemelerin ulaşımını kasıtlı olarak engellediği ve insani yardımların uluslararası baskılarla sınırlı kalmasına neden oldukları gerekçesiyle suçlandıklarını açıkladı. Ayrıca, bu engellemeler yüzünden Gazze halkının beslenme ve sağlık hizmetlerine erişiminin büyük ölçüde kısıtlandığı, birçok sivilin yetersiz beslenme ve susuzluktan hayatını kaybettiği vurgulandı.

Netanyahu tutuklanacak mı?

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın sivil halk üzerindeki kasıtlı saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirleri almadığına ve bu nedenle ölümlere yol açtığına karar verdi. Tutuklama emirlerinin, Roma Statüsü'nün 86 ve 87. maddeleri doğrultusunda, UCM'ye taraf ülkelerde uygulanması bekleniyor. Bu durumda, Netanyahu ve Gallant, UCM'ye üye ülkelerin herhangi birine seyahat ederlerse, yetkililer tarafından tutuklanarak Lahey'deki mahkemeye teslim edilecekler.

Netanyahu tutuklanacak mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

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