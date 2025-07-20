Son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle basına yansıyan gelişmeler, "Netanyahu yaşıyor mu?" sorularını da beraberinde getirdi. Ancak hem İsrail resmi makamları hem de uluslararası ajanslar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Netanyahu öldü mü? İşte detaylar...

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Netanyahu öldü haberleri gerçeği yansıtmıyor. 20 Temmuz 2025 tarihinde Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi geçirdiği ve bu nedenle birkaç gün istirahat edeceği belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir rahatsızlık yaşamadığı vurgulandı.

Yalan haberlerin kaynağı ise bazı sahte sosyal medya hesapları ve yanıltıcı içerikler oldu. Özellikle "food poisoning" (gıda zehirlenmesi) ifadesinin yanlış çevrilerek 'öldü" şeklinde lanse edilmesi, bilgi kirliliğine yol açtı.

BİNYAMİN NETANYAHU ZEHİRLENDİ Mİ?

Başbakan Binyamin Netanyahu, cumartesi gecesi kendini iyi hissetmemeye başlamasının ardından evinde Hadassah Ein Kerem Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Alon Hershko tarafından muayene edildi.

Prof. Hershko, yaptığı muayenede Başbakan'ın bozulmuş gıda tüketiminden kaynaklanan bağırsak iltihabından muzdarip olduğunu tespit etti. Daha sonra, hastalığa eşlik eden susuzluktan da muzdarip olduğu ortaya çıktı.

Başbakanlık, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, doktorların tavsiyesi üzerine damardan sıvı tedavisi gördüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Başbakan, doktorlarının talimatları doğrultusunda önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve hükümet işlerini oradan yönetecek" denildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tam bir iyileşme ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İsrail halkının, ülke, devlet ve güvenlik için her alanda birlikte yaptığımız tüm iyi şeylere cesaret ve kararlılıkla liderlik etmeye devam edebilmeniz için size ihtiyacı var." şeklinde yanıt verdi.